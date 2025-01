Millal sünnib järgmine Arnold Rüütel?

Arnold Rüütli jätkuv toetus rahva seas ning paindumatus teistele poliitikutele meelepärane olemiseks on tõenäoliselt vähemalt osaliselt seotud poliitiliste takistustega presidendiks saamise teekonnal. Tagasivaatena võime praegu olla rahul, et Rüütlist ei saanud presidenti kahel esimesel katsel, vaid just 2001. aastal, mil ühiskond vajas tasakaalustavat presidenti, kelle arvamusega arvestati, keda usaldati. Pole sugugi kindel, kas mõni teine president oleks toona suutnud positiivse referendumi tulemuse saavutada. Niisiis oli Arnold Rüütel õigel ajal õiges kohas.

Eestile on väga vaja, et ka praegustel ja tulevastel poliitikutel jaguks arnoldrüütellikke häid omadusi. Just neid, millest hakatakse puudust tundma siis, kui nende kandjat enam meiega ei ole. Tõenäoliselt nendiks president Rüütel kõigi temast kirjutatud ilusate sõnade peale vaid talle omaselt – tagasihoidlikult –, et tegi ju lihtsalt oma tööd, tegi tööd Eesti heaks. Arnold Rüütlist valmiva eluloofilmi autorid ütlesid vast kõige kenamad sõnad: "Hääbunud on 20. sajandi riigimeeste see põlvkond, kes suletusest läbi murdnuna püüdis külvata usalduse ja koostöö seemneid ning anda igaühele lootust. Ehk on ka presidendi lahkumise tähenduslikus hetkes uue aasta lävel peidus lootusesõnum meile kõigile."