Reivo Vinter alustab tööd FC Flora naiskonna kaaspeatreenerina

„Mul on suur au ja vastutus Flora juures tööd alustada. Kindlasti on see üks asjadest, millest eelnevatel aastatel mõelnud olen ja nüüd saabki see teoks. Jätkan endiselt ka neidude U19 koondise juures ja tunnen, et see on hea täiendus klubi kõrvale,“ ütles Vinter FC Kuressaare pressiteenistusele.

„Kindlasti on see suur tunnustus nii Reivole kui kogu FC Kuressaare jalgpalliklubile,“ ütles klubi juhatuse liige Mario Pruul. „Ühest küljest on minul selle üle, et Reivo oma karjääris järgmisele tasemele jõudis väga hea meel. See näitab, et meie klubist on töö ja pühendumisega võimalik väga kaugele jõuda, teisalt on jällegi kahju, et üks Kuret ja jalgpalli armastav inimene enam klubi igapäevatöös ei osale. Palju edu ja kõrget lendu Reivole edaspidiseks,“ lisas Pruul.