„Euroopa angerjas väärib aasta kala tiitliga kaasnevat tähelepanu eeskätt seetõttu, et tema arvukus on viimase 45 aastaga kahanenud 90–95% ning liigi seisund on jätkuvalt halvenemas. Euroopa angerjas arvati kriitiliselt ohustatud liikide hulka juba 2008. aastal,“ ütles aasta kala valimise ellukutsuja Hanno Kask. „Madalseisu peamisteks põhjusteks arvatakse olevat angerja ülikõrgest kulinaarsest väärtusest tingitud ülepüük (sealhulgas noorjärkude püük toiduks ja ümberasustamiseks) ning looduslikele kasvualadele ligipääsu piiramine jõepaisudega. Pakutud on ka Golfi hoovuse suuna muutumist, aga päris ühest põhjust ei oska nimetada ka kalateadlased.“