Miks toetab Elon Musk Saksamaa paremäärmuslasi?

Saksamaa on kokkuvarisemise äärel ja vaid AfD võib riigi päästa, teatas Elon Musk arvamusloos, mis enne aastavahetust ilmus Saksamaa ühe mõjukama ajalehe Welt am Sonntag veergudel. Tema artikkel tekitas terava poleemika. Pärast selle avaldamist lahkus arvamustoimetaja Eva Marie Kogel töölt, ehkki Muski lugu ilmus väljaande op-ed (ingl k opposite the editorial page) leheküljel, kus avaldatakse lugusid, mille sisu ei kattu toimetuse seisukohtadega. Muski kirjatöö eemaldati aga internetist kibekähku. Hea näide praeguse vaba maailma ajakirjandusvabadusest!