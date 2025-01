KÜLAVAHELOOD Eesti raamatu aasta künnisel Adena Sepa loomingust

Kes on need kirjanikud, kes raiuvad raamatusse, nii nagu kombeks öelda, maainimeste tööd-tegemised, armuseiklused ja vahest ka intriigid, kõik selle, mis meid ümbritseb. Viimastel aastatel on maainimeste hulgas populaarsust võitnud saarlanna Nadezda Sepp, kirjanikunimega Adena Sepp. Saatejuht Aare Laine sõitis talle neljapäeval Salmele külla.

Võõrustaja hubases elutoas alustasid nad vestlust hoopis kahe külaseltsi, Salme keskpäevaklubi ja Lümanda seeniorklubi hiljutisest kohtumisest. Saate kuulajad saavad teada, et Salme ja Lümanda eakad on juba aastaid teineteisel külas käinud. Mõlema piirkonna pensionärid on oma tegemisi tutvustanud, taidlejad on toonud publiku ette oma oskused, ümarlauas on aktuaalsetel teemadel mõtteid vahetatud.

Saatejuht tunneb huvi, milliseid ameteid on kirjanikuproua elus pidanud. Huvitav-huvitav! Muhus sündinud, Ruhves elanud ja imikueas perega Läätsale kolinud ning nüüd Salme aleviku elanik on töötanud ka Eesti Televisioonis, olnud legendaarse telemehe Valdo Pandi tiimis,

Esimese raamatu kirjutas Adena kuldses keskeas. Millest see asi kõik alguse sai, mis teemasid on kirjanik käsitlenud, kas prototüübid on külaelanikud, kunagised töökaaslased? Sellest ja paljust muust saavad kuulajad teada.