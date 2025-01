LUGEJA KÜSIB Kas tööandjal on õigus koguda biomeetrilisi isikuandmeid ja neid tööaja arvestamiseks kasutada?

Biomeetrilised andmed kuuluvad eriliigiliste andmete alla. Sõrmejälgede ja näokujutise puhul on tegemist biomeetriliste andmetega, kui töödeldakse selle unikaalseid tunnuseid ja saadakse andmed inimese füüsiliste omaduste kohta. Biomeetriliste andmetega on tegemist ka biomeetria töötlemisest saadavate koodide puhul. Kuivõrd biomeetriline andmetöötlus ei ole lubatud lepingu täitmise eesmärgil ja seadustest ei tulene tööandjale õigust töödelda töötaja biomeetrilisi andmeid tööle jõudmise ja töölt lahkumise registreerimiseks, saab näotuvastussüsteemi abil töötaja tuvastamine aset leida üksnes töötaja nõusolekul.

Samas on Euroopa Andmekaitsenõukogu oma juhistes välja toonud, et töösuhetes isikuandmeid nõusoleku alusel enamikul juhtudel töödelda ei või. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks peab olema antud vabatahtlikult, kuid töösuhtes ei ole tööandja ja töötaja võrdses positsioonis. Töötaja vaba tahe on töösuhte puhul küsitav, kuna ta asub tööandjaga võrreldes nõrgemas positsioonis. Seega on tööandja kohustus austada töötaja privaatsust ja kontrollida töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi. Tööandja peab kaaluma ka vähem riivavamaid meetodeid tööaja fikseerimiseks.