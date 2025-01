TRIIN REITALU Kulutõhus loodusharidus

"Kuna noorte loodusharidusest tõhusamat ennetustööd on raske ette kujutada, on riiklikult korraldatud loodushariduse lõpetamine Eestis selgelt selle oksa saagimine, millel me parasjagu istume," kirjutab Triin Reitalu, Tartu ülikooli kaasprofessor, Viidumäe looduskeskuse juhatuse liige.