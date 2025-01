Meretuulepargi rajamiseks Saaremaast läände oodatakse taotlusi

Saare 7 alale on Sunly Wind OÜ 15.07.2021 esitatud ja 02.09.2024 muudetud hoonestusloa taotluse kohaselt kavandatud 46 tuulikut, alajaam ning merekaablid. Taotluse kohaselt on tuulikute kogukõrgus merepinnast kuni 165 m ja rootori läbimõõt kuni 264 m. Ühe tuuliku üksikvõimsus on kuni 15 MW, meretuulepargi koguvõimsus 552 MW. Koormatava ala maksimaalne pindala on hinnanguliselt 158,9 km2.