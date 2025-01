Kotta ütles, et soovib oma ettevõtmisega näidata eeskuju, kuidas Eesti jaoks uus majandusharu toimima panna. “Kuna minu kätte on kogunenud Läänemeres kogu ökoloogiline teadmine karpide kasvatamise kohta ja olen katsetanud erinevaid karbikasvatuse lahendusi, siis on kõige parem see asi ise ära teha,” rääkis teadlasest ettevõtja. “Näen, kui raskelt karbikasvatus Eestis tekib, enamik ei kujuta ette, mida see endast kujutab ja kuidas muuta see kasumlikuks äriks.”