KÜLAVAHELOOD Laimjalas esilinastus täissaalile film "Oliüks Henno"

Ettevõtlikud inimesed Laimjalast otsustasid kodukandi mehest filmi teha. Kuidas see teoks sai, sellest saates.

Saatejuht Aare Laine käis pühapäeva pärastlõunal Laimjala rahvamajas filmi "Oliüks Henno" esilinastusel. Laimjalas astus kõigepealt publiku ette Laimjala loodussõprade seltsi eestvedaja Kaja Sepp, tutvustades filmi tegijaid. Produtsent Eha Ennemuist võttis Kaja Sepalt tänutäheks vastu väärt mälestuseseme.

2023. aasta maikuus käis Eha Ennemuist Henno Käost rääkimas huvilistele Kuressaare päevakeskuses. Tookord andis ta kuulajaile teada, kuidas kulgevad ettevalmistused filmi tegemiseks. Saates on katkend kahe aasta tagusest usutlusest Eha Ennemuistiga.

Film annab Henno Käost tervikliku pildi, tema eluteed ilustamata. Seda kinnitab eelkõige Henno lesk Maie Käo, kes annab filmi vaatajaile tõetruu ülevaate eelmise sajandi teise poole pealinna kunstnike ja bändimeeste elust-olust. Saatejuht intervjueerib Laimjala entusiastlikke kultuurielu edendajaid Eha Ennemuisti, Kaja Seppa, Mare Kallast ja kunagist Kahtla kooli muusikaõpetajat Helen Aasmad ning Henno Käo lapselast Johannat, samuti filmi tegijaid Sören Tali ning Marika Vana.

Selles, kuidas tehti filmi "Oliüks Henno" ja mis ei mahtunud filmi sisse, koostas trükise Eha Ennemuist. Saatejuht loeb ette ühe katkendi raamatust, Henno on meenutanud, et ühel kaugel talvel haaras teda äkki suur igatsus lapsepõlvemaastike järele. Selle asemel, et sinna sõita hakkas ta lohutuseks lugusid kirja panema. Neist saigi tema esimene raamat "Suure kivi lood."

"Kirjutamine on ääretult köitev tegevus ja karta on, et neist köidikuist ma ei pääsegi. Ei tahagi pääseda. Miks kirjutan just lastele? Ma pole selles küll kunagi kahelnud, kuid nüüd olen kindlalt veendunud, et just lastekirjandus ongi see õige päriskirjandus, Ja kes keelab suurtelgi seda lugeda! Vähemalt mina loen küll lasteraamatuid suure mõnuga."

Veel on Henno öelnud, et lapsepõlv Saaremaal oli parim. "Lapsepõlv Saaremaal. Külas. Talus. Koduloomad ja tööd. Inimesed. Maastikud. See kõik on minus alles, see annab mulle jõudu olla ja elada, kirjutada ja joonistada. Ka ideed tulevad ikka sealt," on populaarne saarlane kunagi oma Mustamäe kodus kirja pannud.

Saates kõlab ka laul "Saaremaale". Esitajaks on Ivo Linna, kellel on filmis Henno kohta palju head rääkida. Selle laulu sõnad kirjutas Henno Käo.