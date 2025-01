DESIDEERIUM Saaremaa gümnaasiumi kolmas revüü jõudis lavale

"Aitäh Kuressaare teatrile, et usaldasite 126 teismelist oma majja,“ ütles revüü projektijuht Kristiin Pulk esietenduse järel peetud tänukõnes.

"Revüü on projekt etenduskunstide valdkonnast, kus saavad üheks tants, muusika, näitlemine ja loovus – kus veel saaks olla seda parem lavale tuua kui teatris," lausus pärast etendust Saaremaa gümnaasiumi kultuurijuht, tuntud ka kui "revüü ema", Kadri Kanemägi, olles 5. lennu revüüga pisarateni rahul. "Esimene revüü oli super, nii ka teine ja nüüd teie – kuhu siit veel tõusta saab!?" kiitis Kanemägi, pannes ka noored õnnepisaraid valama.

Esietenduse päeval toimunud viimases peaproovis külastas revüünoori ka Saarte Hääle videoreporter Siim Metsmaa, kes uuris neilt, millised on emotsioonid enne esietendust, kuidas proovid läinud on ning mida on revüü kokkupanemine noortele andnud.