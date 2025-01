KIRJAD KOJU 11. kiri: Märkamise teatepulk

Tere jälle, varastan selle hetke, et Sulle kirjutada, sest õigupoolest on täna ajakirja trükipäev. See tähendab, et üle tuleb vaadata viimased kujundused, enne kui žurnaal saadetakse trükikotta. Kujutan ette, et võib tunduda naljakaski, mis pisikesi ülesandeid täidab Eesti Naise toimetaja, enne kui väljaanne valmib.