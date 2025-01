Hariduse koolis on pärast paari aasta tagust kapitaalremonti ainult ühekohalised vetsud, kuid mitmed õpilased on kombeks võtnud neid kambakesi külastada. Muidugi ei toimetata tualetis sellisel juhul sihtotstarbeliselt.

"Väidetavalt seal lihtsalt vesteldakse, aga on märke ka veipimisest ja muidugi mobiili kasutamisest. Prill-laudu on katki läinud, ilmselt on neil jalgadega peal seistud ja tualette on ummistatud kätekuivatuspaberitega," rääkis koolijuht Viljar Aro. "Kus palju rahvast, seal juhtub."