Kuressaare politseijaoskonna rakenduseksperdi Matis Siku sõnul ei ole politseid vaja leiust teavitada, kui tegemist on väheväärtusliku asjaga. Küll aga tuleb politsei poole pöörduda, kui leitud on relvi või laskemoona, narkootilisi või psühhotroopsed aineid.

Politsei tegeleb ka leitud oluliste dokumentidega nagu pass, ID-kaart ja elamisluba, samuti selliste esemetega, millel on suur väärtus – sealhulgas korras jalgtattad – või mille puhul on alust kahtlustada, et need on varastatud.