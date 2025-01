Kohtutäitur pani müüki Kuressaare kuursaali hoone

1889. aastal ehitatud hoone asub Kuressaare lossipargis ning selle alghind on 490 000 eurot, tagatisrahaks tuleb osalejail tasuda 49 000 eurot.

Veidi alla tuhande ruutmeetri suuruse pindalaga hoone kuulub Tolli Vara OÜ-le, millest 75 protsendi omanikuks on Vjatšeslav Leedo ettevõte Holostovi Kinnisvarahaldus ning veerand kuulub Arti Arakase osaühingule Greatway.

Enampakkumine toimub, et rahuldada Swedbanki hüpoteekidega tagatud nõudeid Holostovi Kinnisvarahaldusele summas 450 000 eurot.

Praegu on hoones restoran ja külalistetoad. Oksjonikuulutus toob välja, et hoone rentnikuga 2011. aastal sõlmitud rendileping kehtib kuni 2037. aastani, kuid seda on võimalik vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele üles öelda.