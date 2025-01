MUHU UUDISSED Juu paneb kuipides Kallastele

Tuleva nädali, 30. jaanuaril, akkab Eesti ruamatu vuasta. Sie tulle sellest, et esimese iestikielse ruamatu rükkimisest suab viissada vuastad müöda. Nõnna et üks suur juubel viel, mis oo taris äe pidada. Ja ma tia, et meite suare mõlemad ruamatukogud oo ühna usinast asja ette võtn.