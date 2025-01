Kes küll hoolitseks, et ilu ka oleks?

Meeste jutust selgub, et heakorra üle valvamiseks neil kuigi palju aega ei jätkugi. Aga vahest on just see asi, mis linnas jalutajat, nii kohalikku kui ka külalist kõige rohkem häirib. Rohkem tuleb järelevalveteenistusel siiski tegeleda ehitus- või kasutusloa puudumistega või lumekoristuse probleemidega. Tõsi, järelevalveteenistus saadab ka lagukinnistute omanikele märgukirju, ent seda eelkõige otsese ohu korral ning tulemust sel sageli pole.