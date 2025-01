Vabadusvõitlejad otsivad metsavendade matmiskohta

EKP Saaremaa Komitee 1945. aasta 2. novembri teates on kirjas, et seni levitati ainult kuulujutte bandiitidest selles piirkonnas, kuid 22.oktoobril toimus Pärsama vallas kokkupõrge hävituspataljonlaste ja bandiitide vahel. Üs hävituspataljonlane ja kaks bandiiti said surma, kolm-neli bandiiti jooksid laiali.