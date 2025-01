Saaremaa vallavalitsuse kultuurinõunikuks valiti Ester Soe

"Konkursi võitja, Ester Soe, on kindlasti üks nimesid, keda ei ole vaja Saaremaal või Eestis pikalt tutvustada. Tema kasvamine kultuurikorraldajaks on palistatud märkimisväärsete tegevustega. Estri valdkonna tundmine on imetlusväärne ja olen kindel, et kultuuriosakond saab enda ridadesse väga suure kutsumusega kultuuritöötaja," põhjendas Voojärv Ester Soe kasuks otsustamist.