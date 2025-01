MÄLESTAME Hüvasti, Juta Pae

Tuul puude ladvas tasa kiigub, me vaikses leinas langetame pea… Walter Bagehot on öelnud: "Suurim mõnu, mida elu suudab pakkuda, on teha asju, mida väidetavalt ei saa teha." Just sellise kindlameelse ja saarlasliku visadusega sobiva mõttega jääme mäletama Sind, hea Juta!