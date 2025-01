OTSE KELL 10 Kuressaares otsitakse lahendusi lähisuhtevägivalla vähendamiseks

Päeva lõpetab paneeldiskussioon, kus osalejad otsivad lahendusi, et vägivalda oleks vähem ja et see teema ei oleks ühiskonnas nii suur tabu.

Saaremaa vald on juhtumite suhtarvult muu Eestiga sarnane. "Aga hea on, et üle poole lähisuhtevägivalla juhtumitest, ligi 60%, jõuab ohvriabi lauale. Üsna tihti on need juhtumid seotud peresuhetega ja paljuski lastega. Tahame ka teemapäeval rõhutada, et isegi kui laps pole olnud otseselt vägivalla juures ja ta seda ise otseselt ei kogenud, on ta nii või teisiti sündmusega seotud," lausus Juhandi.