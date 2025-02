Jaanis Prii Oks, mida kahelt poolt saeme, on meie endi oma

See mitte ainult ei ole täiesti normaalne, vaid on ka paratamatu. Sellepärast, et teatud vastuolud on inimesele sisse kodeeritud. Samasugune vastuolu ja võitlus toimub pidevalt ka meie hinges. See on seesama sisemine heitlus, mida tunneme tuttavana, kui peame seisma vastu mõnele kiusatusele või kui tahame õiglust jalule seada ehk ülemäärase söakusega. Riik ja ühiskond, mis koosneb inimestest, ei saa olla teistsugune.