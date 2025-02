Juhtkiri Ebamugavus, mis tuleb ära kannatada?

Mehe väitel pole tal midagi uue korpuse kui sellise vastu, küll aga teeb talle meelehärmi see, et juurdeehitise maa-aluse parkla sisse- ja väljapääs on kavandatud niigi kitsale tänavale ning sealsete poolteisekorruseliste eramutega võrreldes tuleb uus hoone väga kõrge, üle 16 meetri.