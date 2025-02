Sild üle Suure väina Kas keskkonnasäästlikkus on väärt saare eripära kadu?

Silla ehitamine ei ole mitte ainult loogiline, vaid ka hädavajalik samm, et tagada piirkonna areng, parandada keskkonna seisundit ja pakkuda saarlastele paremat elukvaliteeti. Selgitame, miks sild on rahastamist väärt lahendus.

Praegune parvlaevasüsteem on oma aja ära elanud. Iga-aastane tihe laevaliiklus tekitab märkimisväärse süsinikujalajälje, mis on vastuolus Eesti keskkonnahoiu põhimõtetega. Iga sõidu kohta eritab praam 3,9 kilogrammi CO2. Aastas tehakse Kuivastu–Virtsu laevateel umbes 17 290 reisi. Ligikaudu 6800 nendest reisidest toimub suviti. See teeb kokku 67,4 tonni CO2 aastas. Arvestades praamireiside intensiivsust ja pidevat nõudlust elanike poolt, on nende mõju keskkonnale võrreldamatult suurem kui ühe silla ehitamine ja kasutamine.