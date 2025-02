KOIT VOOJÄRV Kantseliidi poolt ja vastu

Erinevalt näiteks professor Severus Snape´ist "Harry Potteris" pole kantseliidi puhul peidus mitte ühtegi varjatud või kaheti mõistetavat motiivi. Kantseliit ongi selleks, et meil ei tekiks kaheti mõistetavust. See on riigiasutustes äärmiselt vajalik, sest see garanteerib meile õigussüsteemi läbipaistvuse ning korrektsuse asjaajamises.