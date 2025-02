MUHU UUDISSED Kargame Kapile

Ja siis oo sõukstel üheteese järges viel ühna robikond päävi, mis tuleb äe pidada kenaste. Oo küinlalühtripäe ja siis oo küinlalühtrijalapäe ja siis oo küinlalühtrijalakabjapäe ja küinlalühtrijalakabjaravapäe ja küinlalühtrijalakabjaravanaelapäe ja küinlalühtrijalakabjaravanaelanäsapäe. Ja katsugu kiegid viel ütelda, et muhulased ep viisi kõiki sõnasid ja tähtesid äe ütelda ja tegavad selletaudi jutu lühemaks. Kui ikka taris pühasid pidada oo, siis lapitse sedaviisi, et kas aa kiel sõlme. Mõndas kantis ollid nie nimed tükkis teistmuodi ja jäda vielgid pitkem. Juu sie sest sõltus, millal kuskil külas õlled otsa said. Aga äkist ikka siis luuvalupäävaks oo kõik okurootis ja pühad otsas. Naesed igatahes lõpetasid omad pühad pühabe küinlapunaga äe ja said palged kenasti õõgama.