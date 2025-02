ERKO SOOLMANN kohalik kogukond ja omavalitsus saavad asulate lähedastes metsades tööde planeerimisel rohkem kaasa rääkida

Kõrgendatud huviga alast kogukonnaalaks

Uus on ka see, et kõrgendatud avaliku huviga ala asemel võtab RMK kasutusele mõiste kogukonnaala. Neid alasid määravad kohalikud omavalitsused nagu KAH-alasidki üldplaneeringu koostamise või mõne muu protsessi (nt teemaplaneering) käigus. Tegu on niisuguste riigimetsa osadega, mis asuvad asustusüksuse lähedal ja mida kohalikud aktiivselt kasutavad.

Otsustasime kohalike jaoks olulised riigimetsaosad nimetada kogukonnaaladeks seetõttu, et sõna „kogukonnaala“ tähendus on lihtsamini mõistetav ja peegeldab selgemini ala sisu. Kogukonnaala on riigimetsast see osa, mis on kohalikele oluline. Lisaks sellele, et ta on kogukondade ligiduses, kasutatakse seda ka igapäevaselt näiteks sportimiseks, jalutamiseks või puhkamiseks. Ja kui RMK plaanib sinna mingeid töid, siis räägime need kohalikega läbi ja nad saavad tööplaanidesse oma ettepanekuid teha.

Oleme juba saanud kohalikelt omavalitsuselt murelikke küsimusi, et kas nad peavad nüüd üldplaneeringutes muutma neis juba paika pandud kõrgendatud huviga alad kogukonnaaladeks. RMK vastus neile on, et ei pea - ka siiani nimetati neid üldplaneeringutes erinevalt, näiteks puhkemetsadeks, avaliku huviga aladeks jms. Arvestame, et nimetus võib olla RMK määratlusest erinev, asja sisu see ei muuda ning kui omavalitsus käsitleb neid kogukonnaaladena, saavad kohalikud tööde plaanides sõna sekka öelda.

Kuidas RMK kaasamisega algust teeb?