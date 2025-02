Iirimaa on olnud tuntud režissööride paradiis, eriti Hollywoodi režissööride. Lihtne põhjus on, et filmimine Iirimaal on olnud maksuvaba. Lisaks kaunis ja eriline loodus ning Iirimaa kui ägeda kunstide kantsi kuulsus. Nii on "Kivid sinu taskutes" aines üsna eluline materjal ehk ühes Iiri külas toimuvad ajaloolise filmi võtted ja kohale on kutsutud kohalikud statistid, kes leiavad, et see võib olla nende eluvõimalus saada näiteks filmistaariks või lavastajaks. Hollywood puudutab meid kõiki.