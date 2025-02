Sild sunniks maismaaimetajaid kolima

“Uuringust Suure väina püsiühenduse mõjudest Virtsu ja Kuivastu kandi imetajate asurkonnale selgus, et väga tõenäoliselt soodustab püsiühendus Saaremaal mittetüüpiliste võõrliikide sissetungi.

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis uuringu läbi viinud loodusteadlased Jaanus Remm ja Asko Lõhmus märgivad, et seni on Suur väin olnud levimistõkkeks mitmetele imetajaliikidele, mis on vähendanud ka metsloomataudide levikut Saaremaale.”