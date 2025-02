Aasta turvakodus ehk Kes ikka koera saba kergitab kui mitte koer ise

Esimest korda Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu 19 aasta pikkuse ajaloo jooksul on tekkinud võimalus meie poolt tehtut võrrelda kellegi teise tehtud tööga.

Kui lepingulise partnerina valla hoones tegutsesime, visati meie poole pidevaid kriitikanooli ja üleval oli tõsine kahtlus, et kasutame vallalt saadud igakuist toetust oma "kassipansionaadi" ülalpidamiseks. Vallasakste kurvastuseks peame teatama, et see niinimetatud pansionaat, maakeeli turvakodu, tegutses samas mahus ilma valla toeta ja vaid annetajate abiga ilusti 2024. aastal, mil vanadele olijatele lisandus tänavatelt 126 uustulnukat, ja toimetame edasi ka 2025. aastal.