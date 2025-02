Toeta, kui saad Vanaema Marju võitleb kõhunäärmekasvajaga

"Minu ravi on olnud siiani rõõmustavate tulemustega. Tänu sellele olen saanud juurde aega, et olla koos oma lähedastega,” tunnistab Marju.

"See tähendab, et meie ema ja meie laste vanaema saab võimaluse võidelda, saada vajalikku ravi ja loodetavasti veeta meiega veel palju väärtuslikke aastaid. See tähendab kohtumisi perepühadel, hommikukohvi joomist, ühiseid jalutuskäike ja naeruhetki, mida oleme alati nii kõrgelt hinnanud. See annab meile võimaluse hoida kalleid mälestusi elus ja luua veel uusi.