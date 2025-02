Kivi meie südamel Unustatud kultuuriloolised maamärgid

Selle loo taustaks oli Nõukogude repressiivorganite poolt Siberisse saadetud pere ja riigi poolt võõrandatud maa, nõnda katkes varasem maaharimise ja mälu järjepidevus. Need inimesed, kellele nende omaaegsed maad tagastati, ei tundnud enam selle kohaga lähedast sidet ja küllap oli nii ka kergem anda luba metsaärimeestele, et mets rahaks vahetada.

Olen sellele valusale teemale pidanud sageli mõtlema – nüüd juba suurema osa oma elust Saaremaal elanud –, tehes tutvust vanade talukohtade, kabelite, palvemajade või muude meie mäluga seotud kultuurilooliste paikadega. Seda tehes olen mõistnud, et meid ümbritsev kultuurikiht, millelt me ise oleme võrsunud, on uskumatult rikas, kuid piisab vaid ühest-kahest inimpõlvest, kui see ununeb. Ning kui ei ole enam inimesi, kes kunagi toimunut mäletaks ja meenutaks, ei oma need paigad tänase põlvkonna jaoks enam mingit erilist tähendust.