Juhtkiri Nutivaba kool – kas üldse võimalik?

Eks lapsevanemad – kui mitte kõik, siis paljud kindlasti – anna sellele ise hoogu juurde. On ju üsna tavaline see, et nutiseade pistetakse pihku juba mõneaastasele mudilasele selle asemel, et lapsega tegeleda. Pole siis ime, et tänapäeva laste sõnavara on paarikümne aasta taguste laste omaga võrreldes tunduvalt kesisem.