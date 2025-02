Kuhu kadus Jõgela küla heinamaalt kuradi kabjajälgedega kultuskivi?

"Pussa talu Tõlmissoo heinamaal on suur must ränikivi, mis on iseäraline esiteks selle poolest, et ta kannab nime Tondikivi ja teiseks, et tal on sees kolmteist ümmargust auku. Vanapagana tosin," rääkis 56-aastane Jõgela küla elanik Peeter Sepp 1939. aastal pärimuse kogujatele. 73-aastane Liiva küla elanik Viia Jänk aga teadis, et sinna kivi peale ei tohtinud kedagi minna, sest see oli vanakuradi kivi. "Kes sinna peale läks, see suri kohe ära. Need augud on tekkinud sellest, et Vanakuri oli seal kolmteist korda kanna peal hüpanud," selgitas ta.