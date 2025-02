Juhtkiri Tali tuli. Kauaks seekord?

Küllap kibelesid nädalavahetusel talverõõme nautima ka uisusõbrad – on ju paljud madalamad veekogud juba jää peale võtnud. Siiski tasub olla ettevaatlik: isegi kui jää tundub kandvat, ei tasu selle tugevust kaldaäärest kaugemale testima minna. Paremal juhul võid pääseda märgade jalanõudega, halvemal juhul võib liigne julgus aga palju kallimaks maksma minna. Päästeamet hoiatab: veekogu jääkaanele tasub minna alles siis, kui selle paksus on vähemalt 10 sentimeetrit.

Kes aga tahab tõesti väga-väga uisutada ja ühtlasi olla kindlamast kindel, et see on ohutu, võib sõita Orissaarde. Seal on Saaremaa seni ainus ametlik uisuväljak, mida vald on sel talvel rajada lasknud.