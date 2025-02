Ettevõtte esindajaiks on Karl Kull, Reimo Nook ja Aivar Mäemets. Evecon kuulub MMA OÜle, mille omanikud on Marek Mägi ja Aivar Mäemets.

Eraldi maakonna tabelis on teisel kohal Tamhold Investments OÜ, mille põhiomanikuks Tarmo Tammel, kolmandal kohal Siim Land OÜ, neljandal kohal Johan GTJ AS, mille omanikeks Geidi Lõuk ja Johan Lõuk, viiendal kohal Saare Partner OÜ, mille omanikuks Guido Grass, kuuendal kohal Break Cafe OÜ, mille omanik on Mendi Kallavus, seitsmendal kohal Monistico OÜ, kaheksandal kohal Infraway OÜ, üheksandal AP Roofs OÜ ja kümnendal kohal Kaabeltau OÜ.