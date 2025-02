Sellel nädalal on võimalik Saaremaal Coopi poodides näha toimetamas ettevõtte töötajate lapsi ja lapselapsi. Tegemist on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 2018. aastal ellu kutsutud algatusega "Tööle kaasa!". Saaremaa Tarbijate Ühistu on aktsioonis kaasa löönud aastast 2019. Sellel aastal on töövarjuna tegutsemas 23 last üle terve Saaremaa.