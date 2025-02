Rohkem kahju kui kasu Kõik, mida peame teadma energiajookidest

Kindlasti oleme kõik kunagi elus kokku puutunud väsimusega, mis on lausa nii tugev, et jääksid ka keset kõige pingelisemat matemaatika kontrolltööd magama. Abituriendina võin väita, et selliseid hetki on minu koolitee jooksul aina tihedamini ette tulnud. Julgen sama öelda ka oma kaasõpilaste kohta. Et koolipäev siiski vastu pidada, on õpilastel omad nipid, kuidas väsimust kasvõi korraks minema peletada. Paraku ei ole need alati tervislikud ja pikemas perspektiivis teevad meile rohkem kahju kui kasu.