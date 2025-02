KAHTLANE ARNE Saarlasi ärevaks muutnud kaubalaev on nüüd sakslaste uurimise all Gotlandi kaabli pärast

"Kui varsti on Hiiumaa–Saaremaa mere-elektrikaablid ja side kogemata ankruketiga läbi äestatud, siis kes on süüdi?" esitas jaanuari alguses Saarte Häälega suheldes küsimuse üks riigikaitsega seotud saarlane.

Küsimus on küll retooriline, kuid õigustatud, sest viimastel kuudel on Läänemerel kahjustada saanud hulgaliselt merekaableid ja mitmel juhul on õhus kahtlus, et sabotaaži korraldasid just Venemaaga seotud alused. Neist tuntuim on väidetavalt oma ankruga Soome lahe põhjas kaabli Estlink 2 lõhkunud tanker Eagle S, mille Soome võimud detsembris kinni pidasid.