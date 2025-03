Juhtkiri Kas me oleme ikka õigel teel?

Kuigi aastatega on olukord paranenud, kipub olema ikka nii, et tavakodaniku teadvusse jõuavad tema elukeskkonda ja -korraldust muutvad olulised protsessid kuidagi viimasel hetkel. Kõnealuse planeeringu puhul said paljud maaomanikud alles kohalikust lehest teada, et nende kinnistule on langemas mastide ja traatide ähvardav vari. Ja kui asi on võõras, siis on keeruline sellega nõus olla või ka vastu vaielda. Keda usaldada – ametnikku, poliitikut, ärimeest või hoopiski häälekat naabrit? Seda enam valdkonnas, millest me kõik oleme suuremal või vähemal määral sõltuvad. Elekter ei ole täna enam lihtsalt mugav abimees, kes iga kuu esitab arve, vaid eluviis ja maailmavaade, millest sõltuvad nii majandus kui ka julgeolek.