SUPER Semiiri tantsijad saavutasid Tantsuolümpial esikoha

“Emma ja Karita alustasid kaasaegse tantsu õppimist septembris ning duo koreograafia õppimist alles jaanuari alguses. Lisaks oli see neil esimene kord elus duoga laval olla,” kirjutas Tantsukool Semiir enda sotsiaalmeedia postituses.

“Selle võidu taga on lugematu arv tunde pingutust, kukkumisi, frustratsiooni, pühendumust. Aitäh tantsijatele ja ka lapsevanematele, kes on igal sammul oma last toetanud,” lisas Semiir.