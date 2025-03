"IGAPÄEVALOOD", OSA 5 Miks jäävad vägivalla all kannatajad vägivaldsetesse suhetesse edasi?

Sest just nädalavahetuste ja pühade ajal mitmekordistub perevägivalla juhtumite arv. Näiteks eelmisel nädalavahetusel, mil peeti ühtlasi Eesti Vabariigi sünnipäeva, teatati politseile 133 korral lähisuhtevägivallast. Sageli on perevägivalla taga alkohol, kuid mitte ainult.

Stuudios on ka ohvriabitöötaja Meelis Juhandi.

Pea meeles – vägivallast on väljapääs!

Kui tunned, et sinu või sinu lähedaste elu on ohus, helista 112. Ära kõhkle. Abi ja tuge saab ka ohvriabi ööpäevaringselt kriisitelefonilt 116006. Kui tunned, et sa helistada ei soovi, vaata lähemalt veebilehele www.palunabi.ee