MUHU UUDISSED Naistepäe ja Külasema

Neh ammuks oo tiada, et kui Virtuoosid omad laulud lahti lüövad, siis naesed oo kut kärpsed miepoti pardas. Sua teisi miskid väevõemuga änam kaugemale sialt. Nõnna et neh, naesed panavad paarutes ise kohale. Ja mehed, kis vähägid oma naestest oolivad, lähtvad lüntides sabas. Sest sõukste kätte omasid naisi ju üksi jätta ep julge. Kuulukse, et poistel olla puhta uus kava valmis selleks õhtaks. Ja masu vielgid kenamad lugulaulud kut ennemalt. Ja üllatusigid olla varuks. Kontsert akkab pihta kellu kuiest ja raha küsitse kahessa eurut. Et jätke siis miele, kahessas kuupäe, õhta kell kahessatesn ja kahessa eurut. Ja koht oo Liiva kuolimaja.

Neh, Muhu miestel änamaste nõuke äda, et ep oska neid kõege kenamaid sõnasid naestele välja ütelda mitte. Vuata nõuke veart omadus oo Virtuoosidel nüid küll, et naad tegavad selle raske tüö mieste iest ää. Ja kodu jälle vuastaks aaks mureta. Neh, mis sa ing viel tahta oskad?

Maa tia küll, et moo juurikad oo kua Külasemas. Ja seitse vuastad olli Külasema moo elus vuata et kõege tähtsam küla. Siis sai sial külas tantsimas köidud. Uijee, ollid nie ühed uhked vuastad! Siiamuani võtab silmad vesiseks, kui aga jälle miele tuleb. Ja põle et paljast tantsitud sai. Lauldud sai kua ja mitu näitemängi maha mäŋŋetud. Ja ma ole ikka vuadan, nie tantsimise vuastad ja enne ja pärast seda kua, et kõege tegusamad inimesed oo just Külasemas. Neh, kui ikka Sepa-Hansu Malle ja Silla Mall viisivad teisi ärgita, siis muud ete põlegid taris. Teesed lihtsalt tulavad lohistes järgi. Nõnna et palju terissid Külasema rahvale. Oleks ometiks seda vad aega pirekse änam käe kut oo. Küll siis tantsiks teitega seltsis vielgid.