JUHTKIRI Kultuurimaja salasilmad

Paljudel on majas toimuvat jälgivast kaamerasilmast ilmselt ükskõik, aga leidub neid, kes end üsna ebamugavalt tunnevad, olgugi et nad midagi kurja ei plaani.

Tänasest Saarte Häälest võib lugeda, et Valjala rahvamajja ülesseatud kaamerad tulid rahvamaja külastanud inimestele üllatusena. Seda enam, et vastavat teavitust selle kohta polnud. Sel teemal võttis volikogu koosolekul sõna ka vallavolinik Kaido Kaasik.

Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Kaire Kiili selgituse järgi on rahvamajas tegutsevas noortekeskuses vaid üks töötaja. Kuna noori käib majas päevas aga mitukümmend, on kaamera ülesseadmise eesmärgiks tagada nii valla vara säilimine kui ka majas viibivate noorte ja teiste inimeste kaitse ja turvalisus. Vallavalitsuse kinnitusel olevat neid rahvamaju, kuhu on kaamerad paigaldatud, veel.