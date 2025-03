Allergikult allergikule Panustagem ise oma tervisesse!

"Kevad läheneb mürinal, aga allergikutele on see üks raske aeg, nagu meie kliimas hilissügiski. Ja paraku on allergikuid iga põlvkonnaga üha rohkem. Kuna tänu kliima soojenemisele on aastaajad kokku sulamas, pikenevad ka halva enesetunde perioodid," kirjutab Orissaare perearst Elo Lember.