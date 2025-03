JUHTKIRI "Vahelduvvool" nüüd siis igal reedel!

Olid ju eelmisel nädalal mitmel pool Saaremaal 330 kilovoldi liinide teavitusüritused, kus Elering saarlastelt kuskil erilist vastuarmastust ei leidnud. Mis me neist liinidest saame? küsiti.

Petitsioonile "Me ei soovi uusi õhuliinide trassikoridore Saaremaale" oli eilse seisuga antud üle 1700 allkirja inimestelt, kes soovivad, et kui liinid tulevad, siis tulgu kaablitena maa alla. Nii nagu on plaanis Muhus. Ja miks ka mitte?