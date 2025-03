Naistepäeva padeliturniiril astus võistlustulle 24 saarlannat

Padel on kiire tempoga reketisport, mis ühendab endas tennise ja squashi elemente. Mängitakse spetsiaalsel klaasist ja võrgust piiratud väljakul paarismänguna. Padel on lihtne õppida, kuid pakub samas väljakutset nii algajatele kui ka edasijõudnutele – just see teebki sellest nii nauditava ja populaarse spordiala üle maailma. Saaremaal on padel kiiresti populaarsust kogumas ning nüüd on kohalikel mängijatel lõpuks võimalus treenida ja võistelda uhiuues Padel3000 sisehallis