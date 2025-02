Helgi Kuusk jooksis Londonis uue Eesti rekordi ja saabus koju hõbemedalitega

Kaks võistlust oli nüüdseks tehtud ja Helgi jaoks kõige tähtsam ala ehk 1500m oli veel ees. Emotsioonid olid peale 60m pigem negatiivsed. Emotsioonid tuli positiivseks muuta ja endale meelde tuletada, et jaanuari ja veebruari treeningud on väga hästi läinud ja et Helgi on väga tugev ja kiire ja suudab väga hästi 1500m joosta. Treeningute põhjal sai arvata, et Helgi suudab 1500m joosta alla 9 min. See, et Helgi suudab joosta uue Eesti 1500m rekordi N75 vanuseklassis oli kindel, küsimus oli ainult, et mis on uuteks rekordinumbriteks.