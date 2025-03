FC Kuressaare avas hooaja võitlusliku mänguga, kuid pidi Paide paremust tunnistama

Kuressaare peatreener Sander Post tunnistas pärast mängu, et meeskonda mõjutas viimasel nädalal tabanud haiguslaine. „Teadsime, et mängupilt tuleb selline, kus peame rohkem kaitsma. Haigus on meid maha murdnud – mõned mängijad pidid platsile minema haiguse kiuste, teised jäid eemale. See tegi mängu meie jaoks raskeks,“ ütles Post.

Kuigi kaotus oli valus, rõhutas peatreener, et hooaeg on alles alguses. „Kõigil on hea meel, et hooaeg käib ja mängud toimuvad iga nädal – seda me ju tahame,“ sõnas ta. „Peame edasi töötama ja vaatama, mis suunas areneda.“