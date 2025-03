„Meie eesmärk on tagada saarte elanikele igas olukorras ligipääs koju, seda ka siis, kui saarte omavaheline ühendus on katkenud. Nüüd on neil võimalik mandrilt mõlemale saarele pääseda püsielaniku soodustusega. Hiidlased ja saarlased on seda otsust pikalt oodanud. Oleme seda põhjalikult ette valmistanud ning mul on hea meel, et nüüd on see teoks saanud,“ kommenteeris regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.